Столкновения на границе сектора Газа: более 100 человек пострадали

Более 100 человек пострадали на границе сектора Газа в результате столкновений палестинцев с израильскими военными.

По данным пресс-службы Красного Полумесяца, не менее 14 человек доставлены в больницы с огнестрельными ранениями. Как сообщают палестинские СМИ, службы безопасности Израиля пустили в ход резиновые пули и гранаты со слезоточивым газом.

Новый виток конфликта начался в середине ноября, напоминает телеканал "Россия 24". Палестинские боевики выпустили почти 500 ракет по югу Израиля, а ответ Тель-Авив уничтожил полторы сотни объектов в секторе Газа. Вооруженное противостояние тогда удалось остановить с помощью посредничества Египта.