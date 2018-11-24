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Палестино-израильский конфликт 38 минут назад
24 ноября 201807:47
Столкновения на границе сектора Газа: более 100 человек пострадали
Более 100 человек пострадали на границе сектора Газа в результате столкновений палестинцев с израильскими военными.
По данным пресс-службы Красного Полумесяца, не менее 14 человек доставлены в больницы с огнестрельными ранениями. Как сообщают палестинские СМИ, службы безопасности Израиля пустили в ход резиновые пули и гранаты со слезоточивым газом.
Новый виток конфликта начался в середине ноября, напоминает телеканал "Россия 24". Палестинские боевики выпустили почти 500 ракет по югу Израиля, а ответ Тель-Авив уничтожил полторы сотни объектов в секторе Газа. Вооруженное противостояние тогда удалось остановить с помощью посредничества Египта.
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