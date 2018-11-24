В Сан-Франциско паром с пассажирами протаранил причал

В Сан-Франциско (США, штат Калифорния) паром с 53 пассажирами на борту протаранил причал. Два человека получили ранения. Повреждены причал и паром, передает ТАСС.

Начато расследование, которое, в частности, должно установить, не находились ли члены команды в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.