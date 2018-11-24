НХЛ. Гол Малкина не спас "Питсбург" от проигрыша

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги продолжился восемью матчами. Во многих из них результативными действиями отметились российские хоккеисты.

"Коламбус Блю Джекетс" дома оказался сильнее "Торонто Мэйпл Ливз" 4:2. Вклад Артемия Панарина – голевая передача. Сначала четвертый гол в ворота "кленовых листьев" был записан на счет не забивавшего на протяжении 10 встреч Панарина, но потом автором шайбы признали Маркуса Хянникяйнена. Сергей Бобровский отбил 32 броска. У проигравших голевую передачу сделал Игорь Ожиганов, набравший первое очко в заокеанской карьере.

С таким же счетом 4:2 "Тампа-Бэй Лайтнинг" победила дома "Чикаго Блэкхоукс". У "молний" три раза ассистировал товарищам Никита Кучеров. В свою очередь у "черных ястребов" свою третью шайбу в сезоне забросил Артем Анисимов. "Каролина Харрикейнз" дома была сильнее "Флориды Пантерз" 4:1. Андрей Свечников приложил руку к двум голам "ураганов", отдав результативные передачи. "Вегас Голден Найтс" был дома сильнее "Калгари Флеймз" 2:0.

Нападающий "Питсбург Пингвинз" Евгений Малкин красивым броском поразил ворота "Бостон Брюинз", забросив свою девятую шайбу в сезоне. Но "Бостон", выступавший в роли хозяина площадки, сумел отыграться. Счет 1:1 держался довольно долго, вплоть до конца третьего периода. Овертайм длился две с половиной минуты. Юоаким Нордстрем принес "Бостону" победу 2:1. "Даллас Старз" у себя дома переиграл "Оттаву Сенаторз" 6:4. Форвард "звезд" Александр Радулов отдал два результативных паса, а вратарь "Далласа" Антон Худобин выручил свою команду 29 раз.

Нападающий "Сент-Дуис Блюз" Иван Барбашев открыл счет в домашней встрече с "Нэшвилл Предаторз". Это второй гол Ивана в сезоне. Его товарищ по команде Владимир Тарасенко помог отличиться партнеру. "Блюзмены" выиграли 6:2. "Колорадо Эвеланш" в гостях был сильнее "Аризоны Койотс" 5:1.