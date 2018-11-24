Глава МИД Эквадора: смена посла в Лондоне не связана с ситуацией вокруг Ассанжа

Решение властей Эквадора о смене посла в Великобритании никак не связано с проживанием в здании дипломатического представительства республики в Лондоне основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Такое заявление сделал глава министерства иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия.

Как отметил министр, кадровая перестановка связана с тем, что Эквадору нужно посольство, отвечающее требованиям его международной политики.

Ранее президент Эквадора Ленин Морено подписал указ о прекращении полномочий посла страны в Лондоне Карлоса Абада, занимавшего этот пост с 2015 года. По данным информационного агентства EFE, в последнее время дипломат вел переговоры с властями Соединенного Королевства по урегулированию ситуации вокруг Джулиана Ассанжа, завершившиеся безрезультатно.

С 2012 года Ассанж находится на территории посольства Эквадора в Лондоне, где ему было предоставлено убежище, напоминает ТАСС. Таким образом основатель WikiLeaks пытается избежать экстрадиции в Швецию. Главным опасением Ассанжа было то, что Швеция депортирует его в США – там австралийцу грозит до 35 лет лишения свободы или смертная казнь за публикацию секретных документов государственного департамента США. Джулиан Ассанж отвергает все обвинения, выдвинутые против него, называя их политически мотивированными.