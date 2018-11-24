Карлос Гон должен был получить от Nissan более $70 миллионов после ухода из компании

Бывший глава альянса Renault-Nissan Карлос Гон должен был получить свыше 70 миллионов долларов в качестве дополнительного выходного пособия.

Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на осведомленные источники. Следователи подчеркивают, что именно такая сумма составляет разницу между официальным доходом Гона, указанным в декларации, и реальным, который он, предположительно, скрывал.

Карлон Гон и бывший член совета директоров Nissan Грег Келли были арестованы 19 ноября. Их подозревают в нарушении финансового законодательства Японии, напоминает телеканал "Россия 24".