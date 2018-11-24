На Колыме готовятся встретить уже третий за месяц снежный циклон

На Колыму надвигается новый снежный циклон — третий за месяц. Последний принес такое количество осадков, что помочь коммунальщикам справиться с ними вышло население. Пока городские службы чистили центральные дороги и улицы, жители убирали снег во дворах.

Сегодня спасатели разослали экстренное предупреждение — прогнозируется сильная метель и ветер, передает телеканал "Россия 24". Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций в Магаданском, Ольском и Омсукчанском районах. Из-за налипания снега возможны повреждения линий электропередачи, перебои со связью, нарушения в работе всех видов транспорта. На дорогах — снежные заносы и гололедица.