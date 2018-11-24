Десятилетний житель Якутии спас четверых детей из горящего дома

В Якутии 10-летний мальчик спас четверых детей из горящего дома. Пожар в селе Сунтар произошел еще 18 ноября, но о подвиге стало известно только несколько дней спустя, когда дети, пережившие шок, смогли рассказать, что же произошло.

Пожар вспыхнул в деревянном доме, передает телеканал "Россия 24". Ариан Алексеев проснулся от дыма, разбудил малышей и смог открыть окно. Дети выскочили на улицу практически без одежды — в чем были. Бежали по снегу босиком в 30-градусный мороз. Когда на место прибыли пожарные, дом был полностью охвачен огнем. Мама детей погибла, сами они получили различные степени обморожения и сейчас проходят лечение в местной больнице.