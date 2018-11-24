Кучеров стал первой звездой матча НХЛ между "Тампой" и "Чикаго"

Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров был признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между "молниями" и "Чикаго Блэкхокс". Россиянин отметился в этой встрече тремя голевыми передачами.

Напомним, что на своем льду "Тампа" победила "черных ястребов" со счетом 4:2. В составе проигравших шайбу забросил российский форвард Артем Анисимов.

В заключительной игре дня "Сан-Хосе Шаркс" дома оказался сильнее "Ванкувер Кэнакс" со счетом 4:0.