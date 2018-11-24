Суд наложил арест на косаток и белух, которых держат в бухте Средняя в Приморье

Обеспечительные меры наложены судом на 90 белух и 11 косаток, которых содержат в бухте Средняя в Приморье. Животных, занесенных в Красную книгу, предприниматели намеревались продать в Китай. Сроки действия мер пока не определены, в региональном управлении Следственного комитета уточнили, что они будут действовать "столько, сколько потребуется для расследования дела".

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура выявила нарушения природоохранного законодательства. Следствие установило, что в 2012—2015 годах руководство четырех коммерческих организаций ("Афалина", "Океанариум ДВ", "Сочинский дельфинарий", "Белый кит") предоставило в Росрыболовство ложные сведения о намерении использовать косаток в культурно-просветительских целях. На деле из 10 выловленных особей семь были проданы за рубеж. Ущерб, причиненный Российской Федерации, оценивается как "особо крупный" и составляет более 270 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов).

В конце октября российское отделение движения Greenpeace и общественная организация "Экологическая вахта Сахалина" заявили, что в вольерах бухты Средней на юге Приморского края с целью последующей продажи в иностранные океанариумы незаконно содержатся 11 косаток и 90 белух. По информации экологов, морские млекопитающие содержатся в тесных вольерах, что может быть для них губительным. Также установлено, что 11 косаток являются детенышами и относятся к транзитному подвиду, внесенному в Красную книгу Камчатского края. Также установлено, что 90 белух не достигли возраста половой зрелости, а 13 из них имеют возраст младше одного года.

Коммерческая добыча косаток запрещена с 1982 года введением моратория Международной китобойной комиссии. Их отлов на территории Российской Федерации допустим исключительно в учебных и научно-просветительских целях.

Greenpeace утверждает, что должностные лица Росрыболовства знали, что в 2017 году эти компании не смогли подтвердить статус организаций культуры и намерения использовать животных в культурно-просветительских целях.