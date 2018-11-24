Хакер потребовал денег от фигуристки Туктамышевой после взлома ее аккаунта в Instagram

Российская фигуриста Елизавета Туктамышева сообщила, что ее страница в социальной сети Instagram была взломана. После этого с ней связался хакер и потребовал от нее денег. Однако россиянка не собирается ничего платить и хочет наказать злоумышленника.

"Моя страница в Instagram была взломана! Я сейчас очень зла. Написала в техподдержку, но ответа пока нет. Может быть, вы знаете кого-то, кто смог бы мне помочь? Я хочу наказать этого парня и не оставлю все это просто так. Он запугал меня и потребовал денег. Но парень связался не с той девушкой", — написала фигуриста в своем Twitter.

Кроме того, Туктамышева сообщила, что хакер потребовал перевести деньги в Турцию.

Напомним, что ранее Елизавета Туктамышева вышла в финал Гран-при по фигурному катанию, который пройдет в канадском Ванкувере с 5 по 9 декабря.