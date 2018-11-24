Вызов самому себе: выпускник сельской школы стал ее директором в 25 лет
Антону Ляпину 25 лет, и уже больше года он — директор школы, из которой сам выпускался, расположенной на окраине Оренбургской области. Изучив его биографию, невольно задаешься вопросом: талантливый, трудолюбивый, эрудированный и воспитанный молодой человек, казалось бы, ему прямой путь в столицы, но он остается в глубинке — зачем ему это? И какие у него цели?
В школьных коридорах в толпе учеников его можно принять за старшеклассника, но коллеги обращаются к нему по имени и отчеству, хотя сегодняшние подчиненные совсем недавно были его учителями. Антону Андреевичу всего 25, и он один из самых молодых директоров школ в России.
"Это такое обновление для нашего коллектива, ведь учителя в основном в пожилом возрасте. Мы даже этого не ожидали", — говорит учитель Надежда Айсувакова.
В родной поселок он вернулся спустя семь лет — сразу после учебы в университете. Рассказывает, что за эти годы к городской жизни так и не привык. Хотел вернуться домой простым учителем, но получил неожиданное предложение стать директором школы.
"Жил в городе — в каменных джунглях, и хотелось этого простора. Плюс по дому тосковал, ведь жил далеко от дома, приезжал только два раза в год", — рассказывает Антон Ляпин.
По образованию — учитель географии и биологии, поэтому школьникам проводит экскурсии по окрестностям поселка Восточный: знакомит с природой, своими рассказами влюбляет в родные места, доказывает, что удивительное — совсем рядом.
Вот чудо природы, которое, благодаря его необычной форме, прозвали Верблюд-горой. О ней сложено много легенд. Одна из них — о погибшем в пути караване, из которого только самый выносливый верблюд, продолжил идти по выжженной земле, дошел до воды, прилег отдохнуть и превратился в камень.
Впрочем, такие экскурсии — внеурочная работа. Должность директора школы он совмещает с преподаванием английского языка, для этого пришлось сменить квалификацию и получить второе образование.
С женой Татьяной, она родом из Башкирии, Антон познакомился в университете. Они вместе переехали после учебы в Оренбурге, решили стать сельскими жителями без каких-либо подъемных и своего жилья — пока живут вместе с родителями. Татьяна тоже меняет специальность — учитель химии готовится преподавать в начальных классах.
"Встал вопрос: кто же придет в начальные классы? Мы как самые молодые впереди планеты всей стараемся быть. Поэтому, чтобы я не мучился мыслями "кто же? как же?", она и предложила: "давай я буду, если некому", — вспоминает Антон Ляпин.
На карте страны поселок Восточный появился в 1954 году, сюда съезжались комсомольцы — поднимать целину. Тем, кто обживал степные просторы, посвящали песни, о них снимали художественные фильмы – по соседству, например, снимали фильм "Иван Бровкин на целине". Тогда здесь собирали рекордные урожаи — настолько большие, что порой не успевали полностью убрать поля.
"В 1954 году урожая не было вообще, 55-м тоже, а в 56-м земля дала все, что можно. Насколько мне говорили старики, даже не могли вывезти весь хлеб. Страшный урожай был", — рассказывает Павел Айсуваков, учитель географии.
Трактор на постаменте у школы — тот, на котором сделали первую борозду. Теперь это единственное напоминание о былой славе. Сегодня в поселке всего два крестьянско-фермерских хозяйства — возделывают землю и выращивают крупно-рогатый скот особой — калмыцкой — породы, привычной к здешнему суровому климату.
"Специально для наших условий климатических — ветер, снег. А у этой породы подшерсток позволяет находиться в закрытых помещениях", — пояснила Айгуль Кушекбаева, глава крестьянско-фермерского хозяйства.
Восточный — один из самых отдаленных населенных пунктов в Оренбургской области. До границы с Казахстаном около километра, а до областного центра — 9 часов езды. Несколько лет назад здесь закрылось сельскохозяйственное предприятие, где работал почти весь поселок, и теперь школа стала центром всей жизни. Директор Антон Ляпин сам играет на гитаре и по вечерам обучает этому школьников, в то время как родители собираются в спортзале, чтобы сыграть в волейбол.
"У нас раньше не было такого — это в городе есть музыкальная школа, спорт. Чем можем, тем и занимаемся", — говорит жительница поселка Елена Акшенцева.
В Восточном проживают около 400 человек, при этом школа — одна из самых больших в районе: свыше 80 учеников. И директор Антон Ляпин считает, возрождение поселка должно начаться именно со школы. Те, кого здесь обучают сегодня, возможно, тоже захотят вернуться.
"Я люблю эту школу, — говорит Антон. — Я здесь вырос, обрел себя, воспитал свой характер. Это вызов самому себе. Мне хочется что-то сделать с этой школой что-то хорошее. Если у меня это получится, то хватит сил и на что-то большее".
Сейчас
Пьяный водитель сбил женщину с ребенком на переходе
Картина дня
-
Были ли американцы на Луне? Космонавт Рязанский подсказал способ проверки
- Integrity Initiative назвали новым видом русофобии
- Адвокат рассказала о жизни дознавателя после изнасилования полицейскими
- Договорились по Гибралтару: Испания снимет вето со сделки по Brexit
- Киев: Меркель озвучила сроки вступления Украины в ЕС
Самое читаемое
-
73-летняя пенсионерка увела мужа у дочери и ждет ребенка
- Убивший жену-модель фотограф Лошагин требует от тещи деньги и спорткар
- Мартиросян рассказал о тайном внебрачном сыне Александра Абдулова
- Таксист жестоко избил москвичку из-за сделанного замечания. Видео
- Успех и страшная трагедия пришли в жизнь актрисы одновременно
Авто.Вести.Ru
-
Новый Range Rover Evoque: прозрачный капот, ИИ, зеркало-экран и брод в 0,6 м
- Nissan назвал российские цены и комплектации обновленного X-Trail
- Запрещенный к продаже Chery Tiggo 3 вернулся на рынок
- УАЗ завершает испытания "Патриота" с автоматом
- Госдума одобрит реформу техосмотра
Вести.Экономика
-
Нефть дешевеет на 3,5-5%, цена Brent впервые за год упала ниже $61
- Опрос ВЦИОМ: россияне отмечают усиление социальной несправедливости
- Сколько стоит бензин в странах Европы?
- Автоматизация российского бизнеса: на пути к самодостаточности
- "Золотые парашюты" топ-менеджеров автомобильных компаний
Недвижимость
-
Мэр назвал чиновников дебилами из-за детской площадки
- Женщина поселилась во дворе, потому что дочь отобрала у нее квартиру
- Оплата ЖКХ больше всего раздражает россиян
- Парковка в Москве подорожает вдвое
- Робот-каменщик построил дом за два дня
- Дожить до сноса: столичные хрущевки решили отремонтировать
Вести.Медицина
-
Зафиксирован второй случай передачи гепатита от крысы человеку
- 4 натуральных средства от депрессии, которые работают лучше лекарств
- Утечку спинномозговой жидкости пять лет принимали за насморк
- Вопрос на миллион: можно ли родителям облизывать соску?
- Дети полнеют не потому, что их закармливают, а наоборот
Вести в 20.00
-
Петров и Боширов на британских улицах: что проясняют страшные кадры?
- Скинули или кинули: для кого эта пятница по-настоящему черная?
- Аномальные морозы в России ударили и по людям, и по моржам
- Репортаж из Верховной Рады: что делают нардепы на заседаниях
- Многоэтажный бизнес-центр при сносе чуть не рухнул на прохожих
Москва 24
-
Росавтодор разрешил менять асфальт при минусовой температуре
- В ручной клади в аэропорту нашли младенца
- Специалист выбрал лучшую незамерзайку для автомобиля
- Жена Мамаева пообещала разобраться с избитым водителем
- Житель Москвы покалечил кормившую кошек пенсионерку
Вести.Hi-tech
-
Будущее уже завтра: как Panasonic меняет мир и саму себя
- Обзор Huawei Mate 20 Pro: удобные инновации
- Первый спутниковый телефон на Android поступает в продажу
- "Яндекс" представил дешевые смарт-колонки с "Алисой"
- Мощнейший смартфон Xiaomi начинают продавать в России. Цена
Вести-Москва
-
Пилотов "Боинга", сбившего человека в Шереметьеве, вызвали на допрос
- Высотка на улице Красная Сосна рухнула не так, как ожидали строители
- Снег превратился в наледь: что грозит тем, кто не успел переобуть машину
- Назван самый комфортный район Москвы
- Выходные: праздник на катках, культурный марафон в Третьяковке и первая рождественская ярмарка
Вести.Стиль
-
Тренд сезона: клетка тартан. Как носить и с чем сочетать?
- Агрессия: зачем она нам и как с ней работать
- Румяна: как выбрать и использовать?
- Сухие шампуни: мини-гид
- Больше слов - больше секса. Как вернуть сексуальное влечение к партнеру?
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
В Бразилии найдены загадочные 4000-летние холмы, видимые из космоса
- Стало ясно, почему у некоторых самок насекомых вырастают "пенисы"
- Раскрыты секреты кошачьего языка и создали его искусственный аналог
- Найдены гены, повышающие риск самоубийства
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Гоген Солнцев бросил 63-летнюю жену после пластики
- Не смешно: известный юморист после 20 лет брака развелся с женой
- Судьба Анастасии Волочковой. "Мои мужчины были помехой для мамы"
- Актриса 17 лет скрывала, что ее дочь от Кончаловского
Телеканал "Культура"
-
Вселенная Marvel. Ушел из жизни Стэн Ли
- "Облепиховое лето" - первая игровая лента о судьбе Александра Вампилова
- Эннио Морриконе исполнилось 90
- Александра Пахмутова отмечает день рождения