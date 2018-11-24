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24 ноября 201822:15 Руслан Бикбулатов

Вызов самому себе: выпускник сельской школы стал ее директором в 25 лет

Антону Ляпину 25 лет, и уже больше года он — директор школы, из которой сам выпускался, расположенной на окраине Оренбургской области. Изучив его биографию, невольно задаешься вопросом: талантливый, трудолюбивый, эрудированный и воспитанный молодой человек, казалось бы, ему прямой путь в столицы, но он остается в глубинке — зачем ему это? И какие у него цели?

В школьных коридорах в толпе учеников его можно принять за старшеклассника, но коллеги обращаются к нему по имени и отчеству, хотя сегодняшние подчиненные совсем недавно были его учителями. Антону Андреевичу всего 25, и он один из самых молодых директоров школ в России.

"Это такое обновление для нашего коллектива, ведь учителя в основном в пожилом возрасте. Мы даже этого не ожидали", — говорит учитель Надежда Айсувакова.

В родной поселок он вернулся спустя семь лет — сразу после учебы в университете. Рассказывает, что за эти годы к городской жизни так и не привык. Хотел вернуться домой простым учителем, но получил неожиданное предложение стать директором школы.

"Жил в городе — в каменных джунглях, и хотелось этого простора. Плюс по дому тосковал, ведь жил далеко от дома, приезжал только два раза в год", — рассказывает Антон Ляпин.

По образованию — учитель географии и биологии, поэтому школьникам проводит экскурсии по окрестностям поселка Восточный: знакомит с природой, своими рассказами влюбляет в родные места, доказывает, что удивительное — совсем рядом.

Вот чудо природы, которое, благодаря его необычной форме, прозвали Верблюд-горой. О ней сложено много легенд. Одна из них — о погибшем в пути караване, из которого только самый выносливый верблюд, продолжил идти по выжженной земле, дошел до воды, прилег отдохнуть и превратился в камень.

Впрочем, такие экскурсии — внеурочная работа. Должность директора школы он совмещает с преподаванием английского языка, для этого пришлось сменить квалификацию и получить второе образование.

С женой Татьяной, она родом из Башкирии, Антон познакомился в университете. Они вместе переехали после учебы в Оренбурге, решили стать сельскими жителями без каких-либо подъемных и своего жилья — пока живут вместе с родителями. Татьяна тоже меняет специальность — учитель химии готовится преподавать в начальных классах.

"Встал вопрос: кто же придет в начальные классы? Мы как самые молодые впереди планеты всей стараемся быть. Поэтому, чтобы я не мучился мыслями "кто же? как же?", она и предложила: "давай я буду, если некому", — вспоминает Антон Ляпин.

На карте страны поселок Восточный появился в 1954 году, сюда съезжались комсомольцы — поднимать целину. Тем, кто обживал степные просторы, посвящали песни, о них снимали художественные фильмы – по соседству, например, снимали фильм "Иван Бровкин на целине". Тогда здесь собирали рекордные урожаи — настолько большие, что порой не успевали полностью убрать поля.

"В 1954 году урожая не было вообще, 55-м тоже, а в 56-м земля дала все, что можно. Насколько мне говорили старики, даже не могли вывезти весь хлеб. Страшный урожай был", — рассказывает Павел Айсуваков, учитель географии.

Трактор на постаменте у школы — тот, на котором сделали первую борозду. Теперь это единственное напоминание о былой славе. Сегодня в поселке всего два крестьянско-фермерских хозяйства — возделывают землю и выращивают крупно-рогатый скот особой — калмыцкой — породы, привычной к здешнему суровому климату.

"Специально для наших условий климатических — ветер, снег. А у этой породы подшерсток позволяет находиться в закрытых помещениях", — пояснила Айгуль Кушекбаева, глава крестьянско-фермерского хозяйства.

Восточный — один из самых отдаленных населенных пунктов в Оренбургской области. До границы с Казахстаном около километра, а до областного центра — 9 часов езды. Несколько лет назад здесь закрылось сельскохозяйственное предприятие, где работал почти весь поселок, и теперь школа стала центром всей жизни. Директор Антон Ляпин сам играет на гитаре и по вечерам обучает этому школьников, в то время как родители собираются в спортзале, чтобы сыграть в волейбол.

"У нас раньше не было такого — это в городе есть музыкальная школа, спорт. Чем можем, тем и занимаемся", — говорит жительница поселка Елена Акшенцева.

В Восточном проживают около 400 человек, при этом школа — одна из самых больших в районе: свыше 80 учеников. И директор Антон Ляпин считает, возрождение поселка должно начаться именно со школы. Те, кого здесь обучают сегодня, возможно, тоже захотят вернуться.

"Я люблю эту школу, — говорит Антон. — Я здесь вырос, обрел себя, воспитал свой характер. Это вызов самому себе. Мне хочется что-то сделать с этой школой что-то хорошее. Если у меня это получится, то хватит сил и на что-то большее".

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