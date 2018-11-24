В Пакистане арестовали подозреваемых в атаке на генконсульство Китая

Полиция Пакистана допрашивает двух подозреваемых в участии в атаке на генеральное консульство Китая в Карачи. Их имена держатся в секрете, пишет ТАСС.

В пятницу неизвестные напали на китайских дипломатов. Убиты два полицейских и два мирных жителя — отец и сын.

Террористы, предположительно из "Армии освобождения Белуджистана", помимо огнестрельного оружия были вооружены самодельными бомбами.