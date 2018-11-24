Лавров: США спровоцировали конфликт в Европе и раскручивают гонку вооружений

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью португальской газете "Публику" поделился мнением о причинах кризиса на Украине и ухудшении отношений РФ и стран Европы.

Как считает Лавров, Соединенные Штаты своими геополитическими играми создали нездоровую ситуацию в Европе. Итогом стали украинская проблема и исчезновение доверия между странами, которое годами создавали "ответственные лидеры России и ключевых государств Европы".

"Европейские производители несут многомиллиардные убытки, киевский режим ведет войну против собственного народа. США же не несут никаких потерь", — подчеркнул Лавров.

Безопасность европейцев под угрозой, отметил министр. Наращивание военных сил у границ России ведет к новой "холодной войне" и гонке вооружений.

По мнению Лаврова, ЕС "закрыл глаза на вооруженный переворот в Киеве", предав, тем самым, декларируемые им демократические принципы и ценности.