К участию в выборах губернатора Приморья допущено пять кандидатов
Краевая избирательная комиссия Приморья приняла решение отказать в регистрации еще четырем выдвинутым кандидатам на пост губернатора края. В результате в выборах главы региона будут участвовать пять человек, сообщила на брифинге во Владивостоке председатель крайизбиркома Татьяна Гладких.
Документы на регистрацию представили в установленный срок 11 кандидатов, рассмотрение всех вопросов, связанных с регистрацией, завершено, отметила она. Согласно решению крайизбиркома, могут быть зарегистрированы следующие кандидаты: депутат Госдумы Андрей Андрейченко от ЛДПР, самовыдвиженец, врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, Игорь Степаненко ("Патриоты России"), Алексей Тимченко от Партии роста и Роза Чемерис от партии "За женщин России".
У остальных кандидатов оказалось недостаточно подписей для регистрации, передает РИА Новости. Накануне на заседании в избиркоме рассматривались вопросы о регистрации кандидатами в губернаторы самовыдвиженца-коммуниста Андрея Ищенко, Олега Митволя от партии "Зеленые", самовыдвиженца Александра Коваленко и Виктора Старицына от "Коммунистической партии социальной справедливости".
При проверке предоставленных ими документов выяснилось, что у Ищенко и Митволя не хватает достоверных подписей муниципальных депутатов и глав районов для прохождения муниципального фильтра, а Коваленко и Старицын изначально предоставили меньше подписей, чем необходимо.
Еще раньше в регистрации отказали двум самовыдвиженцам — Павлу Михальченкову и Виктору Васильеву. Таким образом, избирком принял решения по всем 11 выдвинутым кандидатам, подавшим документы.
Ранее избирком Приморья по рекомендации ЦИК России признал недействительными результаты сентябрьских выборов главы региона. Новые выборы губернатора Приморья пройдут 16 декабря.
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