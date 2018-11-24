Скандал в Nissan: Келли заявил, что не плясал под дудку Гона

Бывший член совета директоров японского автоконцерна Nissan Грег Келли отрицает свою причастность к финансовым махинациям, сообщил в субботу телеканал NHK.

Келли и экс-руководитель автоконцерна Nissan Карлос Гон были арестованы в понедельник, 19 ноября, по подозрению в занижении доходов. Прокуратура рассматривает вопрос о возбуждении отдельного дела против компании Nissan как юридического лица. Основанием для этого может стать тот факт, что Карлос Гон при активном участии высокопоставленных сотрудников компании в течение длительного времени не декларировал часть своих доходов.

После ареста правая рука Гона Келли заявил, что он "надлежащим образом вел документацию о доходах Гона". Он также добавил, что "работал для компании, а не плясал под дудку руководителя".

По данным прокуратуры, Карлос Гон занизил данные в декларации о доходах с 2010 по 2017 год примерно на 8 миллиардов иен​​​. До 2010 года, когда декларирование высоких доходов в компании стало обязательным, он получал в год 2 миллиарда иен. Затем, опасаясь критики в получении завышенной зарплаты, он стал указывать только половину этой суммы, а вторую половину (около 1 миллиарда иен) "откладывал" с целью получить эти средства качестве выходного пособия после выхода на пенсию.

При этом зарплаты и премиальные выплаты высшего руководства концерна Гон определял единолично по своему усмотрению.

В течение 2011—2012 гг. Гон заработал 12,5 миллиона долларов и стал самым высокооплачиваемым топ-менеджером в Японии. Одновременно его доход в качестве руководителя Renault во Франции составил 9 миллионов евро. Гон приобрел на деньги Nissan недвижимость в Париже, Бейруте, Рио-де-Жанейро и Амстердаме. Приобретение недвижимости проходило при непосредственном участии Грега Келли, считает следствие. Покупку и обустройство квартир оценивают в несколько миллиардов иен. Nissan полагает, что данное правонарушение является "использованием средств компании в личных целях".

19 ноября 2018 года Гон добровольно явился в токийскую прокуратуру с повинной.