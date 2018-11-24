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24 ноября 201810:41

Россиянин Муштаков стал вторым на этапе Кубка мира по конькобежному спорту

Алтайский спорт

На втором этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в японском Томакомае, россиянин Виктор Муштаков завоевал серебро на дистанции 500 метров. Он показал второй результат дня – 35,445 секунды.

Первым же стал японец Тацуя Синхама (35,203). Его соотечественник Юма Мураками расположился на третьей позиции (35,534). Еще один россиянин Руслан Мурашов занял шестое место.

Напомним, что ранее с этапа Кубка мира в Томакомае снялся Павел Кулижников, получивший небольшое повреждение.

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