Россиянин Муштаков стал вторым на этапе Кубка мира по конькобежному спорту

На втором этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в японском Томакомае, россиянин Виктор Муштаков завоевал серебро на дистанции 500 метров. Он показал второй результат дня – 35,445 секунды.

Первым же стал японец Тацуя Синхама (35,203). Его соотечественник Юма Мураками расположился на третьей позиции (35,534). Еще один россиянин Руслан Мурашов занял шестое место.

Напомним, что ранее с этапа Кубка мира в Томакомае снялся Павел Кулижников, получивший небольшое повреждение.