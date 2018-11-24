Пушков о словах Порошенко про визит Путина в Крым: поезд истории ушел, казус исправлен

"Крым всегда был российским и вновь стал им "после недолгого недоразумения" — так российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента Украины Петра Порошенко о том, что от визитов президента РФ "Крым российским не станет".

В пятницу в ялтинском гостиничном комплексе "Мрия" под председательством президента РФ Владимира Путина прошло расширенное заседание Госсовета, посвященное реализации нового "майского указа". Позднее Порошенко заявил, что Киев рассматривает действия российского президента "как брутальное нарушение международного права". "От этих визитов Крым российским не станет", — добавил Порошенко.

Крым исторически был российским, уточнил Пушков на своей странице в Twitter. "И вновь стал им после недолгого недоразумения", — напомнил сенатор. По его мнению, поезд истории уже ушел, и от заклинаний Порошенко Крым на Украину не вернется.

В комментариях к твиту пользователи предложили почаще проводить в Крыму международные форумы. И посоветовали Порошенко наконец-то изучить историю. На что другие пользователи отреагировали: "У Порошенко руки не доходят историю изучать. Так и ходит неграмотный".

Украина по-прежнему считает Крым временно оккупированной украинской территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".