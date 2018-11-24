Защитник "Барселоны" Пике хочет купить клуб и создать новый турнир по футболу

Футболист испанской "Барселоны" Жерар Пике, недавно завершивший карьеру в сборной Испании, рассказал, что планирует купить команду и создать новый футбольный турнир. Напомним, что защитник сине-гранатовых владеет одной из инвестиционных компаний.

"Сейчас мы работаем над двумя проектами. Речь идет о покупке команды и создании нового футбольного турнира. Возможно, мы просто видоизменим уже существующий турнир. Больше пока ничего сказать не могу", — цитирует Пике Mundo Deportivo.

Отметим, что компания футболиста ранее стала инициатором и спонсором реформы теннисного Кубка Дэвиса.