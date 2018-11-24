Момент столкновения парома с пирсом в Калифорнии попал на видео

Очевидцы запечатлели момент инцидента с участием пассажирского парома, произошедшего вечером в минувшую пятницу, 23 ноября, в Сан-Франциско.

На записи видно, как паром, практически не снижая скорости, двигался в сторону берега, после чего врезался в пирс.

Как сообщалось ранее, на борту судна находились 53 пассажира, два человека получили травмы.

В результате столкновения пострадал протараненный пирс и сам паром.

Береговая охрана и представители компании-перевозчика изучают все обстоятельства ЧП.