Стало известно, сколько россиянам нужно денег для счастья

Сотрудники сервиса SuperJob выяснили у россиян старше 18 лет, какой месячный доход сделает их счастливыми, пишет РИА Новости. В ноябре этого года аналитики опросили по 1000 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, а также по 500 человек из городов с населением более 500 тысяч.

Жителю Владивостока для счастья требуется 208 тысяч рублей в месяц. Это — самая высокая желаемая зарплата в стране. В Ростове-на-Дону запросы чуть меньше - 208 тысяч рублей. Москвичам для счастья нужно получать доход в 207 тысяч рублей. Житель Санкт-Петербурга удовлетворится 160 тысячами рублей.

Финансовые аппетиты жителей Набережных Челнов и Оренбурга самые скромные — 116 тысяч рублей ежемесячно.