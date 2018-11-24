Сергей Карякин: старые трюки Карлсена уже не всегда помогают

Вице-чемпион мира по шахматам, российский гроссмейстер Сергей Карякин накануне двух последних партий в матче на первенство мира между норвежцем Магнусом Карлсеном и американцем Фабиано Каруаной оценил игру действующего победителя первенства мира.

"Карлсен очень долго приходил в себя после нашего матча два года назад в США, есть такое мнение, — цитирует Карякина РИА Новости. – Та встреча отняла у него очень много сил, и после нее у него наступил спад, связанный с большими нервными и физическими затратами".

По мнению россиянина, за два последних года любой спад в карьере должен был пройти: "Но сейчас складывается такое ощущение, что соперники начали лучше приспосабливаться к игровому стилю Магнуса, манере его игры, знают, чего от него можно ожидать".

"И мне кажется, что на финише матча с Каруаной для Карлсена очень важно привнести в свои шахматы что-то новое. Потому что на тех же трюках, которыми он пользовался последние, скажем так, десять лет, не всегда получается добиться желаемого результата – шахматисты уже начинают их раскусывать", – заключил Карякин.