УЕФА опроверг информацию о положительной допинг-пробе капитана "Реала" Рамоса

Союз европейских футбольных ассоциаций выступил с заявлением по поводу положительной допинг-пробы футболиста мадридского "Реала" Серхио Рамоса, которую он якобы сдал еще после финала Лиги чемпионов в сезоне-2016/17. УЕФА опроверг информацию о применении испанцем запрещенных веществ.

В заявлении пресс-службы организации говорится, что Союз европейских футбольных ассоциаций никогда ничего не скрывал от представителей WADA. Поэтому информация немецкого издания Spiegel о допинге Рамоса не соответствует действительности.

Мадридский "Реал" на официальном сайте также выступил с заявлением о невиновности своего капитана.

Напомним, что ранее появилась информация об обнаружении в допинг-пробе Рамоса запрещенного препарата дексаметазон.