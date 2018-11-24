В России станут жестче контролировать владельцев оружия

На этой неделе было объявлено, что вице-спикер Госдумы Ирина Яровая разработала федеральный законопроект, который ужесточает правила приобретения огнестрельного гладкоствольного оружия для тех, кому от 18 до 21 года. Поводом задуматься о дополнительных мерах стала трагедия, которую пережила Керчь. А в Госсовете Татарстана опять же на этой неделе и вовсе предложили вообще увеличить возраст, когда можно покупать оружие, до 21 года. Что такие поправки могут означать на практике и как их восприняли опытные охотники?

Поголовье алтайских маралов и пятнистых оленей содержат в гигантских вольерах площадью в сотни гектаров, часть животных выпускают в дикую природу. Но охота на них в республике пока запрещена.

Охотничьи угодья — в считаных километрах от столицы Татарстана. Густые леса здесь переходят в марийскую и кировскую тайгу. Охотники как никто знают и рассказывают: из 70 тысяч владельцев гладкоствольного и нарезного оружия в Татарстане на охоту ходит едва ли и половина из них. Оружие все чаще заводят не для добычи дикого зверя.

Некоторые современные ружья трудно отличить от штурмовых винтовок. Понятно, что такое оружие требует особого контроля.

Поправки к закону об оружии, который подготовили депутаты Государственного совета Татарстана, касаются принципиальных вопросов, главный из которых — увеличение возраста получения огнестрельного оружия и охотничьего билета: только после 21 года.

"Мы считаем, что 21 год — достаточно зрелый возраст для людей, которым можно продавать оружие. Еще одна инициатива — упорядочение проверок: доступно ли оружие членам семьи, хранится ли оно в сейфах", — отметил Фарит Мухаметшин, председатель Госсовета Республики Татарстан.

Правда, настоящие охотники одновременно призывают не забывать о тех своих товарищах, кто живет на Крайнем Севере и в Сибири, где уже и для молодых людей охота — основной источник доходов.

Но что в остальной стране? Олег Демешко, бывший сотрудник МВД, теперь работает инструктором по огневой подготовке. Он согласен с тем, что с 21 года человек более осознанно относится к приобретению оружия, а причину системных проблем в контроле за оборотом оружия видит в упрощенной схеме получения разрешения — экзамены слишком легкие, а медицинское освидетельствование делается часто формально.

Сами охотники считают, что очень просто получить сейчас лицензию, которая дает право на покупку оружия. "Поправки необходимы, раньше нужно было год ждать рассмотрения в охотничьем обществе, теперь документ получают за неделю без каких-либо рекомендаций", — говорит Александр Алешин, председатель Зеленодольского общества охотников и рыболовов.

Крупнейший в Казани центр обучения безопасному обращению с оружием: к практическим занятиям допускают только после предъявления медицинского разрешения. Но по федеральному закону срок обучения только шесть часов. За это время бывает трудно научиться грамотно обращаться с оружием. Такие курсы — один из главных этапов на пути оформления лицензии на приобретение, ношение и хранения охотничьего ружья, а также огнестрельного оружия ограниченного поражения, в народе — травматического пистолета.

В оружейном магазине цены — на любой вкус и кошелек. В салоне охрана, любое оружие и боеприпасы даже показывать покупателю не будут без предъявления лицензии Росгвардии. Руководитель Ассоциации охранных предприятий, бывший участковый уполномоченный, согласен с инициативой законодателей: контроль надо усилить.

"Есть участковые, понятно, что их большой некомплект, но значит надо этот вопрос как-то решать. Разрешителей мало, они проверить не то что физически, теоретически не смогут тот объем людей, которые имеют оружие", — говорит директор оружейных магазинов Андрей Мартьянов.

Поправки, сформулированные депутатами Госсовета Татарстана, уже также внесены на рассмотрение в Государственную думу России.