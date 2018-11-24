Бойцы ММА против ночных клубов: Шлеменко поддержал Нурмагомедова

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко выступил в поддержку инициативы Хабиба Нурмагомедова и ряда других дагестанских спортсменов о необходимости закрытия ночных клубов. "Это не наше", — считает один из сильнейших россиян в ММА.

Напомним, что активность спортсменов в обсуждении проблемы возникла после того, как в ночь на воскресенье, 18 ноября, у одного из клубов в Махачкале убили офицера Росгвардии. Он во внеслужебное время пытался разнять драку, но его застрелили. В преступлении подозреваются чемпионы мира по рукопашному бою Шахбан Мачиев и Хаскил Якубов.

"Я полностью поддерживаю инициативу [о закрытии ночных заведений, — прим. ред.] и надеюсь, что сначала она получит место в Дагестане, а потом разойдется по всей стране, — заявил Шлеменко в соцсети Instagam. – Желаю удачи ребятам в этом сложном деле – в борьбе за здоровую нацию".

"Давно говорил, что ночные клубы – это не наше. Это чуждое нам, пришлое для того, чтобы сеять у нас раздор, приучать нас к алкоголю, ломать традиции и портить наших женщин. Ничего хорошего от этого нет", — считает спортсмен.

Ранее инициативу о закрытии ночных клубов в Дагестане поддержал чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, который не в первый раз высказывается по щекотливой и также в социальных сетях задал вопрос землякам: "Какую пользу приносят нашему обществу эти ночные клубы?"

Затем в обсуждению включился олимпийский чемпион по борьбе Абдулрашид Садулаев: "Я не знаю и не буду говорить о причинах [истории со смертью офицера], но факт остается фактом. Трагедия произошла в ночном клубе. В этих "местах для отдыха" слишком часто случаются неприятности".