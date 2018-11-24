Матисон родила Безрукову сына

Народный артист России Сергей Безруков и режиссер Анна Матисон стали родителями во второй раз — у них родился мальчик. О рождении сына актер рассказал в Instagram.

"Сын!" — написал актер на своей странице в соцсети и поставил 34 восклицательных знака.

Безруков отметил, что и во второй раз присутствовал на родах жены — на селфи он изображен в больничной униформе рядом с кроватью супруги.

В поздравлениях под сообщением о рождении сына подписчики поздравляют Безрукова с радостным событием, желают счастья новорожденному и здоровья его матери. Некоторые даже разместили стихотворения собственного сочинения.

Первый ребенок в семье Безрукова и Матисон родился в 2016 году, девочку назвали Марией.