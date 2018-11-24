"Желтые жилеты" ранят французских полицейских и "закрывают" метро

На севере Франции семь сотрудников полиции пострадали в результате нападения сторонников движения "желтых жилетов", протестующих против повышения цен на топливо. Инцидент произошел в ночь на субботу, 24 ноября, в департаменте Па-де-Кале.

По данным источников французского телеканала BFMTV, группа демонстрантов из числа "желтых жилетов" напала на полицейский патруль в коммуне Энен-Бомон. Протестующие перевернули автомобиль полиции и подожгли его. Семь полицейских при этом получили ранения, хотя и легкие.

Из-за акций протеста "желтых жилетов" внесены значительные изменения в движение общественного транспорта Парижа — в частности, во французской столице закрыты семь центральных станций метро. Поезда на них в настоящее время не останавливаются, передает РИА Новости. Также по указанию префектуры столичной полиции изменены или ограничены часть маршрутов наземного транспорта.

Изменения связаны с запланированными демонстрациями в общественных местах в районах Марсова поля, Елисейских полей, Национального собрания, площади Согласия (Конкорд), площади Порт-Майо, площади Бастилии и площади республики.

Ранее сообщалось, что в субботу будет временно прекращен допуск посетителей на Эйфелеву башню — одну из главных достопримечательностей Парижа. Это также связано с акцией протеста против повышения цен на топливо, ожидающейся на Марсовом поле.

Французские граждане протестуют против повышения цен на топливо. С 1 января будущего года цены на бензин в стране должны вырасти на 2,9 евроцента, на дизельное топливо — на 6,5 евроцента за литр. По данным радиостанции Europe1, в течение 2018 года цена на дизельное топливо возросла приблизительно на 23 процента, на бензин — на 15 процентов. Движение против повышения цен на топливо получило название "желтые жилеты", так как французские водители в обязательном порядке носят желтые светоотражающие накидки.