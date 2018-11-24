Иран назвал Израиль "раковой опухолью, созданной Западом"

Президент Ирана Хасан Рухани выступил в субботу на международной конференции исламского единства в Тегеране. Иранский лидер подверг критике политику США на Ближнем Востоке. По словам Рухани, США пытаются защитить Израиль, укрепляя связи с исламскими странами в регионе. Запад продвигает свои интересы, для чего и создал государство Израиль.

"Одним из жутких результатов Второй мировой войны стало создание раковой опухоли региона", — заявил иранский лидер.

Далее Рухани назвал Израиль "фальшивым режимом".

В международной политике Саудовская Аравия считается региональным соперником Ирана. Тем не менее, Рухани заявил о готовности Ирана защищать Саудовскую Аравию от "терроризма и супердержав".

"Мы считаем людей Мекки и Медины своими братьями", — сказал президент Ирана.

Обычно президент Ирана выбирает более умеренные выражения в отношении Израиля и Саудовской Аравии, пишет "Интерфакс". Саудовская Аравия и Иран разорвали дипломатические связи почти три года назад.