Похищено одно из национальных сокровищ Великобритании

В Великобритании похитили одно из национальных сокровищ страны — знаменитую "Портлендскую тиару" Картье. Злоумышленники проникли в поместье, где хранилась драгоценность, вечером. Помимо тиары, они украли брошь с бриллиантами. Об этом сообщает "Россия 24" со ссылкой на Daily Mirror.

"Портлендскую тиару" считают выдающимся образцом ювелирного искусства. Центральный камень — крупный бриллиант огранки кушон, его дополняют два камня меньшего размера. Украшение создал в 1902 году Луи-Франсуа Картье, при этом использовались фамильные бриллианты герцогов Портлендских.