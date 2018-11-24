Теннисистка Халеп стала почетным доктором румынского университета

Румынская теннисистка Симона Халеп, являющаяся первой ракеткой мира, стала почетным доктором Западного университета Тимишоара, который находится в Румынии. Отметим что подобная степень присуждается без защиты диссертации.

"Для меня большая честь стать почетным доктором", — написала Халеп на своей страницы в Twitter. В университете отметили достижения румынки в теннисе, а также ее работу в качестве неофициального посла Румынии.

В текущем рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Симона Халеп занимает первое место, набрав 6921 балл. Ее ближайшая преследовательница Анжелика Кербер из Германии имеет в своем активе 5875 рейтинговых очков.