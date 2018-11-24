На Елисейских полях против "желтых жилетов" применили газ

Парижская полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста в центре города, которую проводит в субботу, 24 ноября, движение "Желтые жилеты". Протестующие выступают против повышения цен на топливо.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на французские СМИ, участники акции хотят попасть в закрытую для них зону в районе площади Согласия (Конкорд), откуда начинаются Елисейские поля. После этого демонстранты рассчитывают прорваться к правительственным учреждениям. Правоохранители применили слезоточивый газ после того, как активисты "Желтых жилетов" приблизились к закрытой зоне и попытались сломать ограждения.

На место акции протеста прибыл министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер. Ранее в субботу он написал в своем Twitter, что верит в способность сил правопорядка обеспечить безопасность.

Sur le terrain. Aux côtés des femmes et des hommes qui veillent sur la capitale.

Partout en France, nos forces de l’ordre sont mobilisées pour notre sécurité. Elles ont toute ma confiance et ma reconnaissance.#24novembre pic.twitter.com/nB8Ljm5mNf — Christophe Castaner (@CCastaner) 24 ноября 2018 г.

Безопасность протестных акций в Париже обеспечат три тысячи полицейских и жандармов. Из-за манифестаций закрыты семь центральных станций столичного метро, изменено движение общественного транспорта. Временно не принимает посетителей Эйфелева башня.

Масштабные акции против повышения цен на топливо проходят во Франции уже неделю. Они начались также во французском заморском департаменте Реюньон. Люди протестуют против повышения цен, в частности, на бензин, которые с 1 января 2019 года должны вырасти на 2,9 евроцента за литр, на дизель — на 6,5 евроцента.