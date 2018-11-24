Глава КОНМЕБОЛ за изменение формата чемпионата мира по футболу

Международная федерация футбола получила официальное предложение от конфедерации Южной Америки проводить чемпионаты мира не раз в четыре года, как сейчас, а с интервалом в два футбольных сезона. Его озвучил глава КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес Уилсон-Смит.

После мирового первенства-2018 в России и старта нового турнира в Старом Свете – Лиги наций, — в мировом футболе прошла волна дискуссий о будущем игры и турниров, в которых участвуют национальные команды. Напомним, что Лига наций возникла на фоне снижения интереса к товарищеским матчам сборных как среди болельщиков, так и со стороны самих футболистов.

Опыт УЕФА уже на старте нового турнира положительно оценили на разных уровнях обсуждения и в Южной Америке даже посчитали, что состязания надо расширить на страны, находящиеся под юрисдикцией КОНМЕБОЛ.

Однако официальная позиция руководства местной конфедерации состоит не в том, чтобы объединяться с Европой, а в изменении игрового цикла чемпионатов мира.

Стоит напомнить, что эта идея ранее высказывалась экс-президентом ФИФА Йозефом Блаттером, и вот Домингес не только поддержал ее, но и утверждает, что изменения в сроках проведения World Cup будут иметь и положительный экономический эффект, а также будут полезны с точки зрения карьеры большинства игроков, у которых будет больше возможностей проявить себя на самом высоком увроне.

"Я всегда говорю, что мы должны работать вместе и никогда не говорить "Нет", — цитирует Домингеса британская The Independent. — Я всегда говорю "Почему нет?" Мы будем поддерживать идею проведения чемпионата мира каждые два года".