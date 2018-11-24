Список преступлений, по которым прекращаются уголовные дела, расширят

Президент России Владимир Путин предложил Государственной Думе рассмотреть изменения в Уголовный кодекс, которые позволят обвиняемым избежать уголовного преследования при условии возмещения нанесенного ими ущерба. Предполагается, что выплата гражданину, организации или государству приведет к прекращению уголовного дела, пишет РИА Новости.

Расширить перечень таких преступлений предполагается за счет статей о мошенничестве, неисполнении договорных обязательств в сфере предпринимательства, присвоении авторства или плагиат, нарушения изобретательских и патентных прав, присвоения или растраты, обмана или злоупотребления доверием.

По мнению президента, гуманизация уголовного законодательства послужит установлению благоприятного делового климата в стране.

Также в УК предложено внести изменения, которые освободят от уголовной ответственности лиц, обвиняемых в первый раз за невыплату заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. При условии выплаты компенсации уголовные дела в таких случаях буду прекращены.