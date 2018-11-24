Один школьник застрелил другого после обидной шутки

Уральский школьник застрелил 12-летнего знакомого после словесной перепалки, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Как уточняет следствие, трагедия произошла в поселке Верхняя Синячиха в Свердловской области. Находясь в квартире одного из участников инцидента, подростки поссорились из-за шуток гостя. Когда школьник не смог выгнать обидчика из своего дома, он достал охотничье ружье и выстрелил в знакомого. Ружье принадлежало деду подростка.