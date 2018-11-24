Адвокат дознавателя впервые прокомментировала дело об изнасиловании полицейскими

Адвокат Ирина Валиева, которая представляет интересы 23-летней девушки-дознавателя, подвергшейся групповому изнасилованию в Уфе, заявила, что "им ничего не надо, ни от кого".

"У нас все нормально: мы живые, самое главное, а люди сидят — это тоже самое главное", — сказала юрист в телефонном разговоре с корреспондентом ГТРК "Башкортостан". От дальнейшего общения Валиева отказалась.

Расследование дела об изнасиловании в отделе полиции в Уфе продолжается. В распоряжении следователей имеются записи с камер видеонаблюдения о перемещениях фигурантов этого дела. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Подозреваемыми являются трое полицейских: бывший начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павел Яромчук и экс-начальники отделов полиции по Уфимскому и Кармаскалинскому районам Башкирии Эдуард Матвеев и Салават Галиев. По данным следствия, они изнасиловали в служебном кабинете свою 23-летнюю коллегу-дознавателя в ночь на 30 октября. По решению суда все трое арестованы до 31 декабря. Пострадавшая девушка от прохождения теста на полиграфе отказалась.