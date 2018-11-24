Формула-1. Хэмилтон выиграл третью практику в Абу-Даби

В столице Объединенных Арабских Эмиратов проходит формулический Гран-при Абу-Даби, последний в сезоне этап чемпионата мира в классе автогонок "Формула-1". Третью практику выиграл чемпион мира британец Льюис Хэмилтон. Сергей Сироткин остался последним.

Лидер команды Mercedes показал на трассе "Яс Марина" время 1 мин. 37,176 сек. В шестерку лучших вошли два пилота Ferrari финн Кими Райкконен и немец Себастьян Феттель, голландец Макс Ферстаппен из Red Bull, финский напарник Хэмилтона Валттери Боттас и партнер Ферстаппена австралиец Даниэль Риккардо.

Сироткин, для которого гонка в Абу-Даби станет последней в рядах команды Williams, не показал достойного темпа и проиграл всем, включая своего партнера канадца Лэнса Стролла. Стоит напомнить, что в первый день Гран-при место Сироткина в кокпите занимал его сменщик по будущему сезону поляк Роберт Кубица, который, впрочем, тоже звезд с неба не хватал, оставшись в хвосте пелетона.