Шведские керлингистки выиграли чемпионат Европы, россиянки стали четвертыми

В эстонском Таллине завершился женский чемпионат Европы по керлингу. В финальном матче сошлись сборные Швеции и Швейцарии. Шведские керлингистки одолели оппоненток со счетом 5:4, завоевав золотые медали турнира.

Напомним, что победителями прошлого чемпионата Европы по керлингу стали представительницы Шотландии.

Ранее бронзовые медали завоевали немецкие керлингистки, обыгравшие в полуфинале сборную России со счетом 7:4.