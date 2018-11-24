Тема:
Ситуация в Донбассе
Порошенко свозит Вейониса в зону конфликта
Президенты Украины и Латвии намерены посетить линию соприкосновения в Донбассе, пишет ТАСС. Петр Порошенко и Раймондс Вейонис провели в субботу совместный брифинг в Киеве. Предполагается, что лидеры прибудут в подконтрольные правительству Киева районы Донбасса в воскресенье.
"Для меня сложно осознать и представить, что в Европе есть территории, которые поражены таким конфликтом", — заявил Вейонис.
На брифинге президент Латвии отметил, что его страна поддерживает стремление Украины вступить в Европейский Союз и НАТО.
"Мы ждем вас. Но вам еще очень много реформ придется сделать", - сказал президент Латвии.
Ранее президент Порошенко не смог назвать точную дату членства Украины в ЕС. Как выразился украинский лидер, он "мечтает о вступлении Украины в Евросоюз" до 2030 года.
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