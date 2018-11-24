Деятельность Integrity Initiative назвали новым видом русофобии

Если данные хакеров Anonymous о вмешательстве Британии во внутренние дела других стран верны, Запад ведет гибридную войну против России и ряда других стран, которые хочет поработить, считает преподаватель геополитики в Афинском университете имени Каподистрии, преподаватель военной академии Сухопутных войск Греции Константинос Гривас

По его мнению, Греция находится в водовороте гибридной войны. И вся пропаганда о российском проникновении в Европу – ложь, это известно и так. Новая холодная война используется как инструмент контроля для проведения империалистической политики в отношении меньших стран Запада.

Новый вид русофобии, уверен Гивас, — это новый вид неоимперализма Запада.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков полагает, что эти данные дают возможность лучше понять масштаб войны Запада и России.

Деятельность спецслужб Великобритании и США против России ведется постоянно, как в сфере экономики, так и информационных технологий.

Доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин в свою очередь уверен, что России не стоит остро реагировать на проект Integrity Initiative. Достаточно быть открытой к решению возможных вопросов.

К тому же всяким сливам от хакеров, тем более с незначительным бюджетом, нужно относиться с изрядной долей условности.

Расходы проекта на финансовый год оцениваются в 2,51 миллиона долларов. Заявленная цель проекта — информационное противодействие России, передает РИА Новости.