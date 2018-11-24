Нетрезвый водитель утопил машину на водохранилище в Башкирии. Видео

Как рассказал автор видео, в минувший четверг, 22 ноября, он стал свидетелем инцидента, произошедшего на водохранилище Аксарово в Башкирии.

Мужчина, находившийся на берегу, обратил внимание на автомобиль, перемещавшийся по недавно замерзшей поверхности водоема.

Лед оказался слишком тонок и не выдержал веса транспортного средства, провалившегося в воду.

Водитель успел своевременно покинуть тонущее авто, забив лицо в ходе эвакуации. Как признался сам мужчина, находившийся за рулем легковушки, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Подоспевшие очевидцы воспрепятствовали бессмысленным попыткам спасения машины и порекомендовали вызвать помощь, предоставив для этого мобильный телефон.

В то время, пока они беседовали с владельцем автомобиля, его "железный конь" неспешно ушел под воду.