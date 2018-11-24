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24 ноября 201814:55

"Желтые жилеты" атаковали дом Кастанера

EPA

Активисты французского протестного движения "Желтые жилеты" совершили нападение на дом министра внутренних дел Кристофа Кастанера на юге страны. Об этом сам глава МВД Франции рассказал на встрече с читателями издания Midi Libre в пятницу, 23 ноября, в городе Ним, сообщает РИА Новости.

По словам Кастанера, нападению подвергся его дом в Форкалькье (департамент Альпы Верхнего Прованса), это случилось в минувший четверг, 22 ноября. Подробностей министр не привел, отметив лишь, что в доме находятся его жена и дочь.

Между тем в субботу, 24 ноября, движение "Желтые жилеты" проводит масштабную протестную акцию в центре Парижа. Полицейские уже вынуждены были применить слезоточивый газ.

По данным главы МВД, который находится на месте проведения акции, в Париже на улицы вышли 8 тысяч человек, 5 тысяч из них находятся на Елисейских полях; по всей же Франции в манифестациях протеста принимают участие около 23 тысяч человек. Среди участников демонстрации на Елисейских полях замечены около сотни ультраправых. Они находятся у баррикад, которые сооружают протестующие. Для баррикад используется мебель из ближайших кафе.

Масштабные акции против повышения цен на топливо проходят во Франции уже неделю. Они начались также во французском заморском департаменте Реюньон. Люди протестуют против повышения цен, в частности, на бензин, которые с 1 января 2019 года должны вырасти на 2,9 евроцента за литр, на дизель — на 6,5 евроцента.

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