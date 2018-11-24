Синхронную посадку 57-х "Сушек" сняли на видео

Опубликованы кадры синхронной посадки пары российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57, снятые с рампы военно-транспортного самолета Ан-12. На них два Су-57 садятся на взлетно-посадочную полосу аэродрома и выпускают тормозные парашюты. Видео посадки истребителей опубликовал телеканал "Звезда".



Тем временем Минобороны России впервые сообщило об испытаниях авиационной пушки истребителя пятого поколения Су-57. Анонс программы "Военная приемка" от 25 ноября, где впервые в эфире можно будет увидеть испытания авиационной пушки этого истребителя, также опубликован в канале "Звезды" на YouTube.

Бывший главком Воздушно-космических сил России, глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Бондарев ранее уточнял, что истребители Су-57 будут оснащены 30-миллиметровой авиационной пушкой. Разработкой Су-57 занимается ОКБ Сухого.

Сообщается также, что уже идут испытания внутрифюзеляжного вооружения Су-57. Размещение вооружения не только на внешней подвеске, но и во внутренних отсеках — одна из отличительных особенностей этого истребителя. "Его апробировали, испытания с ним уже идут — все работает, все нормально", — сообщил осведомленный источник агентству "Интерфакс".

В сентябре глава корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов рассказал, что истребитель Су-57 будет вооружен сверхдальнобойной гиперзвуковой ракетой "воздух-воздух". Ракета сможет достать воздушную цель на расстоянии 300 километров, а ее скорость на заключительной стадии полета будет достигать 6 махов.

Во внутренних отсеках истребителя новый боеприпас не поместится, поэтому его будут подвешивать под крылья, уточнил Обносов. В июле сообщалось, что испытания этой гиперзвуковой ракеты находятся на завершающей стадии.

Пока же корпорация "Тактическое ракетное вооружение" предлагает ракету "воздух-воздух" большой дальности — она же РВВ-БД. Предельный радиус действия этой ракеты — 200 километров, длина боеприпаса – около 4 метров, стартовая масса – 510 килограммов.

В марте замглавы концерна "Техмаш" Александр Кочкин сообщил, что истребители Су-57 в перспективе могут получить на вооружение авиабомбу "Дрель". Основное предназначение этой авиабомбы — нанесение ударов по объектам, не заходя в зону поражения средств ПВО противника, рассказал он: самолет сбрасывает бомбу, она планирует и самоприцеливающиеся боевые элементы накрывают площадь в районе цели.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял об успешных испытаниях в Сирии перспективных крылатых ракет с истребителя Су-57. Контракт на поставку Минобороны России первых двух Су-57 был подписан в ходе форума "Армия-2018"; в ближайшей перспективе ВКС России пополнятся 15 серийными истребителями пятого поколения.