Вместо клопов с тараканами дезинсекторы убили женщину и ребенка

После проведенной дезинсекции в квартире многоэтажного дома в Казахстане скончались женщина и двухлетний ребенок.

В минувшие четверг и пятницу в местную инфекционную больницу на западе Казахстана один за другим стали поступать жители одного многоквартирного дома. Медики поначалу полагали, что отравление имеет пищевой характер. 22 ноября была госпитализирована двухлетняя девочка, которую по просьбе бабушки выписали на следующий день. Дома состояние ребенка ухудшилось, ее госпитализировали снова. Несмотря на помощь врачей, девочка скончалась из-за сердечной недостаточности. 23 ноября скорая помощь доставила в больницу сразу пять жителей злополучного дома со схожими симптомами. Женщина 1989 года рождения скончалась по дороге в клинику.

Выяснилось, что 21 ноября хозяин одной из квартир нанял компанию, которая занималась травлей клопов и тараканов. После проведенной дезинсекции владелец квартиры на несколько дней покинул ее.

Все 120 жильцов дома в данный момент эвакуированы, взяты пробы воздуха и воды. Сейчас в больнице остаются шестилетний мальчик и женщина 1993 года рождения. Состояние последней медики оценивают как тяжелое, она находится в реанимационном отделении.

По факту массового отравления возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Сотрудник компании, производивший дезинсекцию, задержан.

Ранее сообщалось, что после проведения дезинсекционных работ в подвале дома в Новосибирске отравились работники стоматологической клиники и молочной кухни. Против дезинсектора было возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".