У чемпиона UFC Нурмагомедова умер дедушка

В семье чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабиба Нурмагомедова случилось горе. Умер дедушка российского бойца. Об этой утрате сообщил менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз на своей странице в Instagram.

Правда, о причинах смерти родственника бойца менеджер упоминать не стал.

Напомним, что после победы над Конором Макгрегором Нурмагомедов отправился в гости к своему дедушке и надел на него чемпионский пояс.