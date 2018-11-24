Взрыв жилого дома в США попал на видео

Камера наблюдения запечатлела момент взрыва в жилом доме, прогремевшего в минувшую пятницу, 23 ноября, в городе Сент-Пол, расположенном в штате Миннесота.

Как сообщают местные СМИ, в результате инцидента пострадал один человек, он госпитализирован.

Обломки взорвавшегося строения оказались отброшены на десятки метров. Жители окрестных домов были эвакуированы. На месте инцидента работали почти полсотни пожарных

Наиболее вероятной версией ЧП является утечка газа, однако представитель городской пожарной охраны отметил, что окончательные выводы можно будет делать только после проведения всестороннего расследования.