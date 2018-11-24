Лавров прокомментировал интеллектуальные способности Карлтона-Смита и дело Скрипалей

Британским службам есть что скрывать, уверен глава МИД РФ Сергей Лавров. Поскольку неясно, где находятся экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Их не показывают общественности уже несколько месяцев.

Лавров указал на докфильм про Скрипалей, в котором нет ничего нового, причем неясно, где находятся эти бедные люди.

Политик не исключил, что журналистка готовила фильм формально, у нее не было доступа Скрипалям. А раз его не дали – британским службам есть что скрывать, передает РИА Новости.

Заявление главы Генштаба ВС Великобритании, сравнившего с террористической группировкой ИГИЛ (запрещена в РФ) угрозу, исходящую от России, Лавров назвал неоригинальным проявлением интеллектуальных способностей.

Политик подчеркнул, что Россия не влияет на решения британского правительства, кому они доверяют руководство ВС. Единственное, хотелось бы проверки таких решений на адекватность, передает Интерфакс

Министр отметил, что глава британского генштаба в подобных заявлениях не оригинален, ранее так высказывался экс-президент США Барак Обама.

Начальник генштаба британских вооруженных сил генерал Марк Карлтон-Смит заявил в интервью газете The Telegraph, что Россия представляет большую угрозу для национальной безопасности Великобритании, чем ИГИЛ (запрещено в РФ) и "Аль-Каида" (запрещена в РФ).

Ранее Лавров с иронией прокомментировал практику западных стран обвинять Россию по различным поводам через средства массовой информации. Выступая на конференции "Средиземноморье: римский диалог" в Риме, глава МИД России подчеркнул, что вежливые люди задают вопрос адресату не через прессу, а напрямую, по дипломатическим каналам.

Зал встретил его заявление аплодисментами.