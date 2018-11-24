США хотят похоронить ДРСМД и свергнуть Асада при помощи ИГ

Россия заинтересована в сохранении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Выступая на пресс-конференции с министром иностранных дел Португалии Аугушту Сантушем Силвой в субботу в Лиссабоне, Лавров сообщил, что Москва постаралась убедить американскую сторону "не хлопать дверью" и рассмотреть вопросы, "требующие дополнительного обсуждения", чтобы договор сохранял силу.

Помимо этого, российские дипломаты подготовили проект резолюции ООН, в котором содержится призыв к РФ И США сохранить действия ДРСМД. "К сожалению, эта инициатива не была поддержана всеми членами Евросоюза, всеми членами НАТО", — отметил Лавров, слова которого приводит РИА Новости. Вместе с тем, добавил он, практически каждая европейская столица выразила тревогу по поводу того, что США могут этот договор "похоронить".

Лавров также заявил на пресс-конференции, что США используют террористическую организацию "Исламское государство" (ИГИЛ — запрещена в РФ) для свершения режима президента Сирии Башара Асада.

Российский министр напомнил заявление американского госдепартамента о том, что главным условием победы над ИГИЛ является смена режима в Сирии и уход оттуда иранских и проиранских подразделений. "Подтверждается моя догадка о том, что ИГИЛ рассматривается американцами как оправдание своего присутствия в Сирии и чуть ли не союзник в борьбе против сирийского режима. Главная задача сейчас — сменить режим", — цитирует слова главы МИД РФ "Интерфакс".

По словам Лаврова, основной очаг ИГИЛ находится на территории, которую контролируют США: на Восточном берегу реки Евфрат, в зоне населенного пункта Ат-Танф. Внутри этой зоны, радиусом 55 километров, находится лагерь беженцев Рубан. Там же, внутри этой зоны, находятся "несколько тысяч бандитов", которых США рассматривают как неприкосновенных, указал глава российского МИД.