"Ювентус" рассматривает вопрос приобретения Родригеса у "Реала"

Ведущий форвард футбольной сборной Колумбии Хамес Родригес, арендованный мюнхенской "Баварией" у мадридского "Реала", не останется в Германии. Более того, хотя сам колумбиец хочет вернуться в Испанию, он может оказаться в составе чемпиона Италии "Ювентуса".

Как уже сообщали Вести.Ru, "Бавария" решила не тратить 42 млн евро на выкуп трансфера Родригеса, которые прописаны в качестве отступных в контракте с "Королевским клубом". Ну и, объективно говоря, колумбиец не проявил себя новым лидером атаки чемпионов Германии.

Однако на Хамеса обратили внимание в "Старой синьоре" и, похоже, для итальянцев указанная сумма не является проблемой, сообщает издание Football Italia. Именно поэтому эксперты считают, что Родригес не задержится в столице Испании и вскоре переберется на Апеннины.