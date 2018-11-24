Нужно больше места: принцы Гарри и Уильям не поделили Кенсингтонский дворец

Британский принц Гарри со своей супругой Меган Маркл в начале следующего года покинут Кенсингтонской дворец, на территории которого они живут сейчас, и поселятся в загородной резиденции королевской семьи Фрогмор-хаус недалеко от Виндзорского замка.

Как пишет британская The Sun со ссылкой на источник, близкий к королевской семье, изначально планировалось, что Гарри и Меган — официально герцог и герцогиня Сассекские — покинут Ноттингем-коттедж, в котором живут после свадьбы, и переедут в одну из главных резиденций Кенсингтонского дворца. Однако между братьями Гарри и Уильямом "возникло небольшое напряжение", в результате которого Гарри и Меган передумали жить с ними в одном дворце и намерены поселиться отдельно.

Фрогмор-хаус теперь нуждается в срочной перестройке, чтобы снова стать роскошной семейной резиденцией с 10 спальнями, новой детской, а также местом для тренажерного зала и студии йоги. Сейчас резиденция разделена на 5 отдельных секций, в которых живут сотрудники Виндзорского замка.

Сообщается, что Гарри и Меган, которые поженились 19 мая и ожидают появления на свет их первого ребенка в апреле будущего года, требуется больше места. Чета надеется, что Фрогмор-хаус будет готов принять их к моменту рождения их ребенка.