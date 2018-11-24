Умерла театральный критик и преподаватель Инна Вишневская

Выдающийся театральный критик Инна Вишневская ушла из жизни в пятницу после продолжительной болезни, пишет РИА Новости. Вишневская написала более 10 книг о российском театре. Читала лекции о различных жанрах в искусстве, классической и современной драматургии.

"Инна Люциановна была человеком театра, ее устные рассказы и выступления — со сцены и в театральных компаниях были всегда поводом для гомерического хохота и потом передавались из уст в уста. Она была профессором, доктором наук, но главное - была любимицей студентов", — написал Ректор Российского института театрального искусства Григорий Заславский в Facebook.

Время и место прощания будут известны позже.