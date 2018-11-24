Выборов нет, вмешательство есть: Порошенко пожаловался на Россию

Президент Украины Петр Порошенко пожаловался на "многочисленные попытки России влиять на будущие выборы". Жалоба украинского лидера прозвучала на субботнем брифинге.

Порошенко напомнил, что в марте следующего года на Украине пройдут президентские, а в октябре — парламентские выборы. По его словам, уже сейчас "мы видим многочисленные попытки" России повлиять на их итоги. В их числе кибератаки и фейковые новости, которым необходимо противостоять.

После брифинга Порошенко вместе с супругой почтил память жертв "голодомора" 30-х годов прошлого века. К памятному знаку на Михайловской площади в Киеве глава Украины и его жена Марина возложили колосковую композиции и почтили память жертв "голодомора". Помимо этого, состоялись мероприятия у мемориального знака "Свеча памяти" национального музея "Мемориал памяти жертв голодомора в Украине". А в 17.00 по московскому времени пройдет общенациональная акция "Зажги свечу".

Голод 1932—1933 годов охватил основные зерновые районы СССР: Украину, Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. Тогда, по оценкам историков, погибли от семи до восьми миллионов человек, из них 3—3,5 миллиона — на Украине, 2 миллиона — в Казахстане и Киргизии, 2—2,5 миллиона — в РСФСР.

Киев заявил, что это была спланированная акция, направленная на уничтожение украинского народа. Власти Украины добиваются от мирового сообщества признания "голодомора" геноцидом.